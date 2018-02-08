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    08 Şubat 2018, Perşembe
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    Ömerovic: Artık 'e odaklanmalıyız

    Ömerovic: Artık Süper Lig'e odaklanmalıyız

    ’nin yardımcı antrenörü, “Bu maçı unutup, hemen lige dönmeliyiz” dedi

    PFDK'ya sevk edilen teknik direktör Aykut Kocaman'ın yerine takımın başında bulunan Ömeroviç, maçın ardından açıklamalarda bulundu. İlk maçı 2-1 kazanmanın kendileri için avantaj olduğuna değinen Ömeroviç, "Maça Giresunspor iyi başladı. Topa sahip oldu, iyi pas yaptı. 1-0 öne geçtikten sonra bize sıkıntı oluşturdu. Sonrasında takımımız iyi toparlandı. Sonuçta iki maçı kazanarak turu geçtik. Bu maçı en kısa zamanda geride bırakarak Başakşehir maçına odaklanmalıyız" diye konuştu.
    1. 08 Şubat 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:09
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