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    08 Şubat 2018, Perşembe
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    Neto&Şener döndü

    Neto&Şener döndü

    Sakatlıkları geçen iki isim 11’de forma giydi. Giuliano ise kadroda yer almadı

    'de sakatlıkları geçen Neto ve Şener Özbayraklı sahalara döndü. Şener 42, Neto 46 gün sonra forma giydi. İlk 11'de yer alan ikili başarılı futbollarıyla sevindirdi. Omzu çıktıktan sonra ilk kez önceki gün idmana katılan Giuliano ise tarafından 20 kişilik maç kadrosuna alınmadı.
    1. 08 Şubat 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:41
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