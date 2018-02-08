Fenerbahçe'ye kötü haber
Fenerbahçe'de İsmail Köybaşı sakatlığı nedeniyle Medipol Başakşehir'le oynanacak karşılaşmada forma giyemeyecek
G.Birliği maçı öncesi antrenmanda yaşadığı sakatlık nedeniyle bu maçta kadroya alınmadı. 28 yaşındaki tecrübeli futbolcunun kasığından yaşadığı problemin tam olarak geçmediği ve tedavisine devam edildiği öğrenildi.
- 08 Şubat 2018, Perşembe
- Güncelleme: 18:12
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Ahmet Bulut'tan Dursun Özbek tepkisi!
Toplam 7
Yorum
oktay38 yav adam saç ektireceğim diye fazla abartmış.Saçlar ben bu kafaya alışamadım diye bağırıyor.
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MHK'dan Fenerbahçe'ye cevap!
Toplam 7
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AHMET başkan ts fb maçının hakeminin iyi notunu beğenmiş anlaşılan lige dizayn vermeye devam kartları konuşan yok
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Toplam 2
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serdar Türk Milli takımını seçmeyenler çıkıpta Türküm demesin mesutta sende almansın
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