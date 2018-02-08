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    08 Şubat 2018, Perşembe
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    'ye kötü haber

    <a href="/index/fenerbahce?id=9316178f-018b-4b4e-b0de-2d6a0a877665" class="" rel="tag">Fenerbahçe</a>'ye kötü haber

    'de sakatlığı nedeniyle 'le oynanacak karşılaşmada forma giyemeyecek

    Süper Lig'in 21. haftasında ile karşılaşacak olan 'de , sakatlığı nedeniyle bu maçta forma giyemeyecek.

    G.Birliği maçı öncesi antrenmanda yaşadığı sakatlık nedeniyle bu maçta kadroya alınmadı. 28 yaşındaki tecrübeli futbolcunun kasığından yaşadığı problemin tam olarak geçmediği ve tedavisine devam edildiği öğrenildi.
    1. 08 Şubat 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 18:12
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