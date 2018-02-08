Beşiktaş-Fenerbahçe maçları ne zaman?
Fenerbahçe ile Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda eşleşti. Yarı finalde eşleşen Fenerbahçe ve Beşiktaş, aralarında iki maç oynayacak. Kupada Fenerbahçe - Beşiktaş maçı ne zaman olacak? İşte yanıtı...
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında Spor Toto 1'inci Lig ekibi Akın Çorap Giresunspor ile karşılaştı. Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmayı sarı-lacivertliler 2-1 kazandı. Çeyrek final ilk maçını 2-1 kazanan sarı-lacivertli ekip evinde de 2-1 galip gelince yarı finale yükselerek Beşiktaş ile eşleşti.
Beşiktaş ise Gençlerbirliği ile oynadığı iki maçı da kazanarak, yarı finale adını yazdırmıştı. Beşiktaş, Vodafone Park'ta 3-1 yendiği Ankara ekibini deplasmanda da 1-0 mağlup ederek üst tura çıktı.
Beşiktaş-Fenerbahçe maçları ne zaman?
İlk maç: 27-28 Şubat veya 1 Mart
Rövanş: (17-18 veya 19 Nisan)
- 08 Şubat 2018, Perşembe
- Güncelleme: 02:14
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Mitrovic: "Beşiktaş'tan ayrıldım, mutluyum"
Toplam 9
Yorum
karakartal club brugge ile beşiktaş'ı utanmadan aynı kefeye koyabildiğin için 5. stoperdin zaten :D
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Almanlar, Bruma'yı konuşuyor!
Toplam 6
Yorum
Bruma yeni Robben olacak Bir kaç yıl içinde Bruma yeni Robben olacak. GS yöneticileri çok başarısız, hele Dursun. Riva paralarını Belhanda gibi çöplere harcadı.
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Mitrovic: "Beşiktaş'tan ayrıldım, mutluyum"
Toplam 9
Yorum
erhn Doneceğin yer yine kürkçü dükkanı. 6 ay sonra yine bu taraftarın karşısına çıkacak kişi soylemlerınde daha dikkatli olmalı.
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