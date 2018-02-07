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    07 Şubat 2018, Çarşamba
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    ateşle oynuyor!

    Giuliano ateşle oynuyor!

    , sağlık ekibi ve teknik heyetin uyarılarını kulak arkası etti. maçında omzu çıkan Brezilyalı , "Dinlenmelisin, aksi halde sakatlığının nüksetme ihtimali yüksek" tavsiyelerini dinlemedi. İdmanlara başlayarak büyük bir risk aldı.

    F.Bahçe Teknik Direktörü 'ın Alanya ve maçlarına hazır hale getirmeye çalışacaklarını açıkladığı , önceki gün takımla birlikte idmana çıkıp, herkesi şaşırttı. Sağlık ekibinden Brezilyalı oyuncuya, "Henüz sakatlığını atlatma evresindesin. Biraz daha beklemen lazım" uyarısı geldi. Teknik heyet ise "Yere düşmemen lazım. İkili mücadelelerde ve hava toplarında aynı sakatlığın tekrarlanma olasılığı çok fazla, biraz daha sabırlı olmalısın" bilgilendirmesinde bulundu.

    OYNARSA ÖZEL KORUMALIK KULLANACAK
    Ancak Giuliano, yapılan uyarıları dinlemedi ve "İyi durumdayım. Sakatlığımın tekrarlanmaması için daha dikkatli davranırım" cevabını vererek, idmana katıldı. Brezilyalı 10 numaranın sakatlığın tedirginliğiyle ikili mücadelelerden kaçındığı ve topsuz oyunda zayıf kaldığı dikkatlerden kaçmadı. Teknik heyet, oyuncunun iştahını kaçırmamak için antrenmanlara almaya devam edecek. maçıyla ilgili son karar ise cumartesi günü verilecek. Ancak Aykut Kocaman'ın tam anlamıyla iyileşmeden Giuliano'yu oynatmayı düşünmediği, sahaya çıkarsa omzuna özel korumalık takılacağı belirtildi.

    Sabah

    1. 07 Şubat 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 10:25
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