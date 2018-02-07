Filede rakip Imoco Volley
F.Bahçe Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu 4. hafta maçında bugün deplasmanda İtalyan ekibi Imoco Volley ile karşılaşacak. Müsabaka, 22.30'da başlayacak. Grupta bir galibiyeti olan sarı-lacivertliler 3. sırada yer alırken, 3 maçından zaferle ayrılan Imoco Volley lider durumda. Maç D-Smart'ta.
- 07 Şubat 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 02:02
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Cenk Tosun'dan geri dönüş sinyali
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ses başakşehir alırsa ben şüphelenirim,anlaşmalı gitti,anlaşmalı geldi diye.
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Galatasaray'da kupa maçı hazırlıkları başladı
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Aslan KALEDE CARRASSO MUHAKAK OYNAMALI
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Galatasaray, Avrupa Kupası'na mağlubiyetle veda etti
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Aslan HIC GALIP GELDIGI YOKKI!
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