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    07 Şubat 2018, Çarşamba
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    Filede rakip

    Filede rakip <a href="/index/imoco-volley?id=a17d539a-03b4-44ea-be3c-9f0c2fa9cfdc" class="" rel="tag">Imoco Volley</a>
    F.Bahçe Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu 4. hafta maçında bugün deplasmanda İtalyan ekibi ile karşılaşacak. Müsabaka, 22.30'da başlayacak. Grupta bir galibiyeti olan sarı-lacivertliler 3. sırada yer alırken, 3 maçından zaferle ayrılan lider durumda. Maç D-Smart'ta.
    1. 07 Şubat 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:02
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