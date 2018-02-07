Fenerbahçe - Beşiktaş maçları ne zaman?
Fenerbahçe ile Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda eşleşti. Yarı finalde eşleşen Fenerbahçe ve Beşiktaş, aralarında iki maç oynayacak. Kupada Fenerbahçe - Beşiktaş maçı ne zaman olacak? İşte yanıtı...
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında Spor Toto 1'inci Lig ekibi Akın Çorap Giresunspor ile karşılaştı. Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmayı sarı-lacivertliler 2-1 kazandı. Çeyrek final ilk maçını 2-1 kazanan sarı-lacivertli ekip evinde de 2-1 galip gelince yarı finale yükselerek Beşiktaş ile eşleşti.
Beşiktaş ise Gençlerbirliği ile oynadığı iki maçı da kazanarak, yarı finale adını yazdırmıştı. Beşiktaş, Vodafone Park'ta 3-1 yendiği Ankara ekibini deplasmanda da 1-0 mağlup ederek üst tura çıktı.
Fenerbahçe - Beşiktaş maçları ne zaman?
İlk maç: 27-28 Şubat veya 1 Mart
Rövanş: (17-18 veya 19 Nisan)
- 07 Şubat 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 22:38
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'Futbolculara ödeme yapılacak mı? İşte cevabı...'
Toplam 2
Yorum
taraftar Öedeme yapılacak mı değil , alacakları ödenecek mi ? Biraz TÜRKÇE, lütfen.
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'Futbolculara ödeme yapılacak mı? İşte cevabı...'
Toplam 2
Yorum
gs>fotomaç gs düşmanlığınızla yakında dibi boylayacaksınız kimse okumayacak sizi
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Kriz büyüyor
Toplam 34
Yorum
3 Temmuz=15 Temmuz Söylediğin, ortada duran apaçık bi gerçek.. Ama işte, onlar "gözleri var, görmezler."
Fenerbahçe - Beşiktaş maçları ne zaman? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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