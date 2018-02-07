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    07 Şubat 2018, Çarşamba
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    - maçları ne zaman?

    <a href="/index/fenerbahce?id=9316178f-018b-4b4e-b0de-2d6a0a877665" class="" rel="tag">Fenerbahçe</a> - <a href="/index/besiktas?id=90a2a877-064b-4cbe-adb2-1517aeec5bc9" class="" rel="tag">Beşiktaş</a> maçları ne zaman?

    ile , 'nda eşleşti. Yarı finalde eşleşen ve , aralarında iki maç oynayacak. Kupada Fenerbahçe - Beşiktaş maçı ne zaman olacak? İşte yanıtı...

    , 'u 2-1 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı ve 'ın rakibi oldu.

    , rövanş maçında 1'inci Lig ekibi ile karşılaştı. Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmayı sarı-lacivertliler 2-1 kazandı. ilk maçını 2-1 kazanan sarı-lacivertli ekip evinde de 2-1 galip gelince yarı finale yükselerek ile eşleşti.

    Beşiktaş ise ile oynadığı iki maçı da kazanarak, yarı finale adını yazdırmıştı. Beşiktaş, Vodafone Park'ta 3-1 yendiği Ankara ekibini deplasmanda da 1-0 mağlup ederek üst tura çıktı.

    Fenerbahçe - Beşiktaş maçları ne zaman?

    İlk maç: 27-28 Şubat veya 1 Mart
    Rövanş: (17-18 veya 19 Nisan)

    1. 07 Şubat 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:38
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