Wenger formülü
Kanarya sezon başından bu yana bireysel hatalardan yediği gollere bir türlü çare bulamadı. İngiliz uzmanların Arsenal için hazırladığı analizler aynen uygulanacak
Buna göre önce hatanın kaynağı bulunacak. Arsenal için hazırlanan raporda oyuncular arasında uyum sorunu tespit edildi. Ayrıca reaksiyon zamanlaması, denge, ritim, alan paylaşımındaki sıkıntılar bulundu. Aynı sorunları Fenerbahçe de yaşıyor.
Teknik direktör Aykut Kocaman ligin kalan bölümünde bu sorunu en az seviyeye indirmek için kolları sıvadı. Birçok farklı çalışma yöntemi ve sistem ile Fenerbahçe artık bireysel hatadan gol yeme sayısını düşürmeye çalışacak. Bunların başında pas açılarını değiştirmek yer alıyor.
EN AZA İNDİRİLECEK
Ayrıca farkındalığı artırmak için tenis, hentbol, basketbol topu gibi farklı ağırlık ve büyüklükteki toplar kullanılacak. Zaman baskısı altındaki idmanlar artırılacak. Böylece zorluklarla başa çıkmadaki başarı yükselecek. Duyusal organlar da geliştirilerek refleksler doğru zamanda doğru şekilde kullanılacak.
Uygulanacak bu değişken sistemlerle futbolcuların kolay ya da zor durumlarda karşı karşıya kaldığı problemlere çözümleri güçlenecek. Bu da onlara maç içinde doğru seçimi yapmalarında, doğru kararı almalarında fayda sağlayacak.
SORUNUN KAYNAĞI
* Uyum
* Reaksiyon zamanı
* Denge
* Alan paylaşımı sıkıntısı
ÇÖZÜM ANAHTARI
* Pas açılarını değiştirmek
* Farklı toplar kullanmak
* Baskı altında idman
* Duyusal organları geliştirme
- 06 Şubat 2018, Salı
- Güncelleme: 02:20
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Kocaman'dan Ozan Tufan sinyali
Toplam 17
Yorum
REAL FB Saran ve Kutluay Göreve!! 2-3 Lider oyuncu, digerleri 19-24 yas arasi basariya ac, gelecek vadeden gurbetcilerden takim kurulsun yeter..
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Volkan'dan Dirar'a küfür iddiası!
Toplam 23
Yorum
REAL FB Defans oyunculari nasil geri pas verilir, kafayla hangi yöne uzaklastirilir bilmiyor yaaa!!! Volkan da hatali ama defans hepsi de MALLLLLL
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Fenerbahçe Kulübünün acı günü
Toplam 2
Yorum
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