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    06 Şubat 2018, Salı
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    ’in “kırmızı” tepkisi!

    <a href="/index/volkan-demirel?id=a78e0396-58c9-4b76-af06-42f9e9b719e7" class="" rel="tag">Volkan Demirel</a>’in “kırmızı” tepkisi!
    kalecisi Volkan Demirel'in Gençlerbirliği maçının devre arasında soluğu idari menajer Hasan Çetinkaya ile birlikte hakem odası önünde aldığı ortaya çıktı. Kaptanın, hakem Mete Kalkavan'a İssah'ı ikinci sarı kartı gösterip oyundan atmadığı için tepki gösterdiği ve yüksek sesle bağırdığı iddia edildi. Kalkavan'ın Volkan hakkında herhangi bir rapor tutmaya gerek duymadığı belirtildi.

    1. 06 Şubat 2018, Salı
    2. Güncelleme: 23:57
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