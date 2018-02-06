Uslu özür diledi

F.Bahçeli yönetici, “Yetiştirme taraftarlar” sözlerinin yanlış anlaşıldığını açıkladı, “Taraftarlarımızdan, kalplerini kırdığım renktaşlarımdan özür diliyorum” dedi

Sarı-lacivertli kulübün genel sekreteri Mahmut Uslu, kongre üyelerine verilen yemek yaptığı konuşmaların olay yaratmasının ardından bir açıklama yaptı.



Yönetimi bırakmalarını isteyenlere "Yetiştirme taraftarlar" diyen Uslu, bu sözleri için özür diledi, şu sözlere yer verdi: "Benim Fenerbahçe taraftarına yönelik, herhangi olumsuz bir nitelemede bulunmam mümkün değildir. Benim söylemimde ifade edemediğim husus şudur: 1.5-2 yıldır stadımızda, sadece takımı ve yönetimi yıpratmaya çalışan bir topluluk bulunmaktadır. Rahatsızlık duyduğum kişiler bunlardır. Niyetimi yansıtmayan ifademden dolayı tüm taraftarlarımızdan, kalplerini kırdığım tüm renktaşlarımdan özür diliyorum."



DEVLET UĞRAŞSIN

Mahmut Uslu önceki gece Fenerbahçeli üyelere yönelik yaptığı konuşmada, oyunculara borcu olmayan tek kulüp olduklarını belirtirken, "Medyadaki haberlerde yönetimin sustuğu söyleniyor. Hiç konuşmadık, hiç konuşmayacağız. Cezalar cebimizde geziyoruz. FETÖ'lerle uğraşamayız. Devlet uğraşacak" dedi.