Uslu özür diledi
F.Bahçeli yönetici, “Yetiştirme taraftarlar” sözlerinin yanlış anlaşıldığını açıkladı, “Taraftarlarımızdan, kalplerini kırdığım renktaşlarımdan özür diliyorum” dedi
Yönetimi bırakmalarını isteyenlere "Yetiştirme taraftarlar" diyen Uslu, bu sözleri için özür diledi, şu sözlere yer verdi: "Benim Fenerbahçe taraftarına yönelik, herhangi olumsuz bir nitelemede bulunmam mümkün değildir. Benim söylemimde ifade edemediğim husus şudur: 1.5-2 yıldır stadımızda, sadece takımı ve yönetimi yıpratmaya çalışan bir topluluk bulunmaktadır. Rahatsızlık duyduğum kişiler bunlardır. Niyetimi yansıtmayan ifademden dolayı tüm taraftarlarımızdan, kalplerini kırdığım tüm renktaşlarımdan özür diliyorum."
DEVLET UĞRAŞSIN
Mahmut Uslu önceki gece Fenerbahçeli üyelere yönelik yaptığı konuşmada, oyunculara borcu olmayan tek kulüp olduklarını belirtirken, "Medyadaki haberlerde yönetimin sustuğu söyleniyor. Hiç konuşmadık, hiç konuşmayacağız. Cezalar cebimizde geziyoruz. FETÖ'lerle uğraşamayız. Devlet uğraşacak" dedi.
- 06 Şubat 2018, Salı
- Güncelleme: 02:10
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Kocaman'dan Ozan Tufan sinyali
Toplam 17
Yorum
REAL FB Saran ve Kutluay Göreve!! 2-3 Lider oyuncu, digerleri 19-24 yas arasi basariya ac, gelecek vadeden gurbetcilerden takim kurulsun yeter..
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Volkan'dan Dirar'a küfür iddiası!
Toplam 23
Yorum
REAL FB Defans oyunculari nasil geri pas verilir, kafayla hangi yöne uzaklastirilir bilmiyor yaaa!!! Volkan da hatali ama defans hepsi de MALLLLLL
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Fenerbahçe Kulübünün acı günü
Toplam 2
Yorum
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