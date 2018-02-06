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    06 Şubat 2018, Salı
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    açıklama: Maçtaydı!

    Resmi açıklama: Maçtaydı!
    Eski yönetici Hulusi Belgü, sosyal medya hesabından 'ın G.Birliği maçı sırasında boks şubesiyle yemekte olduğunu yazdı. siteden "Kasıtlı yayılan bu haber yalandır. Başkanımız Aziz Yıldırım geçirdiği rahatsızlık sebebiyle birkaç gündür evdeydi. Hastalığı devam etmesine rağmen maçı statta takip etti. Böyle yalan haberler yaymak ahlaksızlıktır" yalanlaması geldi.
    1. 06 Şubat 2018, Salı
    2. Güncelleme: 23:33
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