Ozan’ı dili mi yaktı!
Kadro dışı kalmasının nedeni hala açıklanmayan Ozan Tufan hakkında son iddia: Soyunma odası ve takım içi görüşmeleri dışarı sızdırıyordu
'KENDİSİ SEBEBİ BİLİYOR'
Aykut Kocaman'a Ozan Tufan'ın kadro dışı kalmasıyla ilgili sorular birkaç kez yöneltildi. Deneyimli çalıştırıcı bunun iç meseleleri olduğunu ifade ederken sadece "Ozan neden kadro dışı kaldığı biliyor" demişti. Bu sezon 14 resmi maça çıkan genç futbolcu 3 gol kaydederken 1 de asist yaptı. Ozan çalışmalarını antrenör Hasan Özdemir yönetiminde takımdan ayrı olarak sürdürüyor.
ADI LİSTEYE YAZILDI
Ozan Tufan'ın adı, F.Bahçe'nin sezonun ikinci devresinde kullanacağı oyuncu listesinde yer aldı. Genç yıldız henüz resmen affedilmese de bu durum "Ozan sezon içinde geri dönecektir"şeklinde yorumlandı.
- 06 Şubat 2018, Salı
- Güncelleme: 02:10
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Kocaman'dan Ozan Tufan sinyali
Toplam 17
Yorum
REAL FB Saran ve Kutluay Göreve!! 2-3 Lider oyuncu, digerleri 19-24 yas arasi basariya ac, gelecek vadeden gurbetcilerden takim kurulsun yeter..
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Volkan'dan Dirar'a küfür iddiası!
Toplam 23
Yorum
REAL FB Defans oyunculari nasil geri pas verilir, kafayla hangi yöne uzaklastirilir bilmiyor yaaa!!! Volkan da hatali ama defans hepsi de MALLLLLL
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Fenerbahçe Kulübünün acı günü
Toplam 2
Yorum
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