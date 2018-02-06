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    06 Şubat 2018, Salı
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    Ozan’ı dili mi yaktı!

    Ozan’ı dili mi yaktı!

    kalmasının nedeni hala açıklanmayan hakkında son iddia: Soyunma odası ve takım içi görüşmeleri dışarı sızdırıyordu

    'de teknik direktör Aykut Kocaman çok ihtiyaç duymasına rağmen bırakmıştı. İki taraf da konuyla ilgili fikir belirtmezken Ajansspor'dan ilginç bir iddia geldi. Habere göre 22 yaşındaki genç futbolcu, soyunma odası ve takım içi görüşmeleri dışarı sızdırıyordu. Kocaman'ın da bu sebeple Ozan'ı kadrosunda istemediği kaydedildi.

    'KENDİSİ SEBEBİ BİLİYOR'
    'a Ozan Tufan'ın kadro dışı kalmasıyla ilgili sorular birkaç kez yöneltildi. Deneyimli çalıştırıcı bunun iç meseleleri olduğunu ifade ederken sadece "Ozan neden kadro dışı kaldığı biliyor" demişti. Bu sezon 14 resmi maça çıkan genç futbolcu 3 gol kaydederken 1 de asist yaptı. Ozan çalışmalarını antrenör Hasan Özdemir yönetiminde takımdan ayrı olarak sürdürüyor.

    ADI LİSTEYE YAZILDI
    Ozan Tufan'ın adı, F.Bahçe'nin sezonun ikinci devresinde kullanacağı oyuncu listesinde yer aldı. Genç yıldız henüz resmen affedilmese de bu durum "Ozan sezon içinde geri dönecektir"şeklinde yorumlandı.
    1. 06 Şubat 2018, Salı
    2. Güncelleme: 02:10
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