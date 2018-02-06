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    06 Şubat 2018, Salı
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    'dan yalanlama

    <a href="/index/mhk?id=2842539d-11e4-438b-9527-807af5d92a97" class="" rel="tag">MHK</a>'dan yalanlama

    , “Bursaspor-Beşiktaş ve F.Bahçe-G.Birliği maçının hakemleri yer değiştirdi” iddialarının gerçek dışı olduğunu duyurdu

    'nın eski başkanı Mustafa Çulcu, önceki gece TRT Spor'dan, "Normalde Bursa-Beşiktaş maçına Mete Kalkavan, F.Bahçe- Gençlerbirliği maçına Halil Umut Meler verildi. Tebligattan birkaç saat sonra değişmiş" iddiasında bulundu.

    F.Bahçe Kulübü bu iddia üzerine bir bildiri yayınlayıp, "İddia doğruysa TFF ve MHK büyük bir skandala imza atmıştır" denildi. MHK ise iddia için, "Gerçek değil" duyurusu yaptı. Açıklamada, "Hakemlere tebliğ yapılınca, listeler en geç bir saat içinde federasyon resmi sitesinden açıklanır. Yine öyle olmuş ve değişiklik yapılmamıştır" ifadeleri yer buldu.
    1. 06 Şubat 2018, Salı
    2. Güncelleme: 23:37
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