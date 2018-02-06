MHK'dan yalanlama
Merkez Hakem Kurulu, “Bursaspor-Beşiktaş ve F.Bahçe-G.Birliği maçının hakemleri yer değiştirdi” iddialarının gerçek dışı olduğunu duyurdu
F.Bahçe Kulübü bu iddia üzerine bir bildiri yayınlayıp, "İddia doğruysa TFF ve MHK büyük bir skandala imza atmıştır" denildi. MHK ise iddia için, "Gerçek değil" duyurusu yaptı. Açıklamada, "Hakemlere tebliğ yapılınca, listeler en geç bir saat içinde federasyon resmi sitesinden açıklanır. Yine öyle olmuş ve değişiklik yapılmamıştır" ifadeleri yer buldu.
- 06 Şubat 2018, Salı
- Güncelleme: 23:37
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Kocaman'dan Ozan Tufan sinyali
Toplam 17
Yorum
REAL FB Saran ve Kutluay Göreve!! 2-3 Lider oyuncu, digerleri 19-24 yas arasi basariya ac, gelecek vadeden gurbetcilerden takim kurulsun yeter..
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Volkan'dan Dirar'a küfür iddiası!
Toplam 23
Yorum
REAL FB Defans oyunculari nasil geri pas verilir, kafayla hangi yöne uzaklastirilir bilmiyor yaaa!!! Volkan da hatali ama defans hepsi de MALLLLLL
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Fenerbahçe Kulübünün acı günü
Toplam 2
Yorum
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