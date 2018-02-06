Janssen umutsuz vaka
Hollandalı forvetin sahalara dönüş tarihi netleşti. Oyuncunun en az 2.5 ay daha futboldan uzak kalacağı belirtildi
Bu şu demek: Janssen en az 8-9 maçı daha kaçıracak. Ayak başparmağındaki kemik ödemi geçmeyen, az da olsa sezonu kapatma tehlikesi yaşayan Janssen'in nisanda dönse bile form tutup üst düzey futbol oynamasının garantisi yok. Aykut Kocaman da genç golcüsünden tamamen umudu kesmiş durumda.
- 06 Şubat 2018, Salı
- Güncelleme: 23:55
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Kocaman'dan Ozan Tufan sinyali
Toplam 17
Yorum
REAL FB Saran ve Kutluay Göreve!! 2-3 Lider oyuncu, digerleri 19-24 yas arasi basariya ac, gelecek vadeden gurbetcilerden takim kurulsun yeter..
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Volkan'dan Dirar'a küfür iddiası!
Toplam 23
Yorum
REAL FB Defans oyunculari nasil geri pas verilir, kafayla hangi yöne uzaklastirilir bilmiyor yaaa!!! Volkan da hatali ama defans hepsi de MALLLLLL
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Fenerbahçe Kulübünün acı günü
Toplam 2
Yorum
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