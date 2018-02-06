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    06 Şubat 2018, Salı
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    Janssen umutsuz vaka

    Janssen umutsuz vaka

    forvetin sahalara dönüş tarihi netleşti. Oyuncunun en az 2.5 ay daha futboldan uzak kalacağı belirtildi

    F.Bahçe'ye Vincent Janssen'den hayır yok! 10 gün önce, iyileşmesi 6 hafta ile 3 ay arasında süreceği bildirilen oyuncunun tam randımanlı çalışmalara başlamasının nisan ayının başını bulacağı, sahalara dönüşünün ise nisan ortalarına denk geleceği öğrenildi.

    Bu şu demek: Janssen en az 8-9 maçı daha kaçıracak. Ayak başparmağındaki kemik ödemi geçmeyen, az da olsa sezonu kapatma tehlikesi yaşayan Janssen'in nisanda dönse bile form tutup üst düzey oynamasının garantisi yok. da genç golcüsünden tamamen umudu kesmiş durumda.
    1. 06 Şubat 2018, Salı
    2. Güncelleme: 23:55
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