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    06 Şubat 2018, Salı
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    : Şans bize uzak

    <a href="/index/isla?id=30dd8114-5ad2-4ca8-ab13-558fe7ab4016" class="" rel="tag">İsla</a>: Şans bize uzak
    Sarı-lacivertlilerin Şilili futbolcusu , yaşadıkları şanssızlıklara inanamadığını söyledi. , "Yaptığımız her hata gol oluyor. Son maçta herkes gördü, yine şanssızlık yanımızdaydı. Kazanmak için bazen futbol şansı da lazım ama bu bizde yok. Umudu kesmiyoruz, çalışmaya devam ediyoruz. Şampiyonluk hala bizim ellerimizde" dedi.
    1. 06 Şubat 2018, Salı
    2. Güncelleme: 00:00
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