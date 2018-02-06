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    06 Şubat 2018, Salı
    OYUN ENGLISH

    Hataların ana nedeni dil farkı

    Hataların ana nedeni dil farkı

    Kaleci başka, savunma başka telden çalıyor

    Kanarya ne yapsa olmuyor... Bireysel hataların arkası kesilmiyor. Buna oyuncuların farklı dilleri konuşması da etken olarak gösteriliyor. İşte o diller: Volkan, İsmail, Şener, M. Topal (Türkçe), Kameni (Fransızca, İspanyolca), Skrtel (Slovakça, İngilizce), Neto (Portekizce, Rusça), Neustadter (Rusça, Almanca, İngilizce), Hasan Ali (Almanca, Türkçe), İsla (İspanyolca, İtalyanca), Josef (Portekizce).

    1. 06 Şubat 2018, Salı
    2. Güncelleme: 23:24
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