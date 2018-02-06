Hataların ana nedeni dil farkı

Kaleci Volkan Demirel başka, savunma başka telden çalıyor

Kanarya ne yapsa olmuyor... Bireysel hataların arkası kesilmiyor. Buna oyuncuların farklı dilleri konuşması da etken olarak gösteriliyor. İşte o diller: Volkan, İsmail, Şener, M. Topal (Türkçe), Kameni (Fransızca, İspanyolca), Skrtel (Slovakça, İngilizce), Neto (Portekizce, Rusça), Neustadter (Rusça, Almanca, İngilizce), Hasan Ali (Almanca, Türkçe), İsla (İspanyolca, İtalyanca), Josef (Portekizce).



