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    06 Şubat 2018, Salı
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    Fenerbahçe'ye büyük müjde!

    Fenerbahçe'ye büyük müjde!

    Fenerbahçe, çeyrek finalinde 7 Şubat Çarşamba günü 1. Lig ekibi Akın Çorap Giresunspor'la oynayacağı rövanş maçının hazırlıklarına başladı.

    Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe 'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetimindeki antrenmana futbolcuların pas ve pres çalışmasıyla başladığı belirtildi. Antrenmanın dar alanda yapılan çift kale maçla sona erdiği kaydedildi.

    Fenerbahçe, bu karşılaşmanın hazırlıklarını yarın tesislerinde yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

    GIULIANO ÇALIŞMAYA KATILDI

    Öte yandan sakatlığı geçen Brezilyalı oyuncu Giuliano takımla antrenmanlara başladı.



    1. 06 Şubat 2018, Salı
    2. Güncelleme: 02:18
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