Fenerbahçe'ye büyük müjde!

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetimindeki antrenmana futbolcuların pas ve pres çalışmasıyla başladığı belirtildi. Antrenmanın dar alanda yapılan çift kale maçla sona erdiği kaydedildi.

Fenerbahçe, bu karşılaşmanın hazırlıklarını yarın tesislerinde yapacağı antrenmanla tamamlayacak.



GIULIANO ÇALIŞMAYA KATILDI

Öte yandan sakatlığı geçen Brezilyalı oyuncu Giuliano takımla antrenmanlara başladı.





