Fenerbahçe hazırlıklarını tamamladı
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde yarın Spor Toto 1. Lig ekibi Akın Çorap Giresunspor'la oynayacağı rövanş maçının hazırlıklarını tamamladı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetimindeki antrenmana futbolcuların üç gruba ayrılarak pas ve pres çalışmasıyla başladığı belirtildi. Antrenmanın dar alanda yapılan çift kale maç ve bireysel çalışmayla sona erdiği kaydedildi.
Fenerbahçe, yarın saat 20.30'da ilk maçta deplasmanda 2-1 yendiği Akın Çorap Giresunspor'la Ülker Stadı'nda karşılaşacak.
- 06 Şubat 2018, Salı
- Güncelleme: 21:11
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PFDK'dan Kocaman kararı!
Toplam 1
Yorum
Ugur TFF başakşehiri şampiyon yapmak için elinden geleni yapıyor, hayır başakşehir şampiyonluğu hakediyor o ayrı, ama TFF'nin yaptıkları rezillik
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Cenk Tosun'dan geri dönüş sinyali
Toplam 10
Yorum
feyko aydi hayırlı olsun Basaksehire Göksel baskan kacırma bunu
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Emre Belözoğlu PFDK'ya sevk edilmedi!
Toplam 2
Yorum
Ugur Caner de sevk edilmemişti ve hakem raporunda yoktu ama TV'de gözüküyor diye acil toplanıp kanun değiştirdiler. Hadi bakalım. Yok öyle yağma.
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