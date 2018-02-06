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    06 Şubat 2018, Salı
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    hazırlıklarını tamamladı

    Fenerbahçe hazırlıklarını tamamladı

    , çeyrek finalinde yarın 1. Lig ekibi 'la oynayacağı rövanş maçının hazırlıklarını tamamladı.

    Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör yönetimindeki antrenmana futbolcuların üç gruba ayrılarak pas ve pres çalışmasıyla başladığı belirtildi. Antrenmanın dar alanda yapılan çift kale maç ve bireysel çalışmayla sona erdiği kaydedildi.

    Fenerbahçe, yarın saat 20.30'da ilk maçta deplasmanda 2-1 yendiği 'la Ülker Stadı'nda karşılaşacak.

    1. 06 Şubat 2018, Salı
    2. Güncelleme: 21:11
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