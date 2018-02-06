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    06 Şubat 2018, Salı
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    F.Bahçe'ye şoku!

    F.Bahçe'ye PFDK şoku!

    Fenerbahçe Başkanı ve teknik direktör 'ya sevk edildi

    Fenerbahçe teknik direktörü 'ın Gençlerbirliği maçının ardından hakem Mete Kalkavan'a yönelik "Kendini dürüst zannediyorsun, adil zannediyorsun dürüst de değilsin, adil de değilsin" dediği iddiasıyla, pazar günü de Fenerbahçe resmi sitesinde yayınlanan "Sorun Türk Futbolu'nun Dizayn Edilmesi Sorunudur" yazısı nedeniyle sarı lacivertli kulüp ve başkan 'ya sevk edildi.

    Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde;
    3 Şubat Cumartesi günü sahamızda oynadığımız Gençlerbirliği maçımızın ardından, Teknik Direktörümüz Sayın Aykut Kocaman'ın maç bitiminde hakem Mete Kalkavan'a yönelik "Kendini dürüst zannediyorsun, adil zannediyorsun dürüst de değilsin, adil de değilsin" dediği iddiasıyla tedbirli olarak, 4 Şubat 2018 Pazar günü resmi sitemizden yaptığımız "Sorun Türk Futbolu'nun Dizayn Edilmesi Sorunudur" başlıklı yazımız nedeniyle, Kulübümüz ve Başkanımız Sayın Aziz Yıldırım'ın tedbirsiz olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildiği, TFF Hukuk Müşavirliği tarafından tarafımıza gönderilen yazı ile öğrenilmiştir.

    Konuyu futbol kamuoyunun takdirine sunarız.

    FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ

    1. 06 Şubat 2018, Salı
    2. Güncelleme: 15:18
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