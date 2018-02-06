Bu son şans
Şanssızlıklarını kırmak ve şampiyonluktan söz edebilmek için Başakşehir’i mutlaka yenmeleri gerektiğini savunan F.Bahçe’nin hocası, “Mağlup olursak, işimiz artık mucizelere kalır” dedi...
KAZANMAYA MECBURUZ
Şanssızlıklarını kırmak ve şampiyonluktan söz edebilmek için pazar günü sahadan galip ayrılmak zorunda olduklarını belirten tecrübeli çalıştırıcı, "Kırılma maçına çıkacağız. Galibiyet bizi kendimize getirir, yarışın güçlü favorisi yapar. Aksi olursa bunun moral bozukluğu ve puan tablosundaki konumun üstesinden gelemeyebiliriz" dedi. Fenerbahçe , Giresunspor'la yarın kupada oynayacağ rövanş maçından sonra tüm enerjisini Başakşehir maçına verecek. Kocaman, rakip analizlerini yardımcılarına hazırlatırken, verilere göre perşembeden itibaren taktik çalışmalar yaptırmaya başlayacak.
GIULIANO MÜJDESi
Fenerbahçe'ye nihayet iyi haber... Göztepe maçında omzu çıkıp son iki maçı kaçıran Giuliano, tamamen iyileşti. Sambacı dünkü çalışmada yer alırken, Neto ve Şener de sakatlıklarını atlatıp antrenmanda yer aldı. Bir günlük iznin ardından kupa maçının hazırlıklarına başlayan sarı-lacivertli futbolcular pas çalıştı, ardından çift kale oynadı.
Emre BOL
- 06 Şubat 2018, Salı
- Güncelleme: 02:21
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Kocaman'dan Ozan Tufan sinyali
Toplam 17
Yorum
REAL FB Saran ve Kutluay Göreve!! 2-3 Lider oyuncu, digerleri 19-24 yas arasi basariya ac, gelecek vadeden gurbetcilerden takim kurulsun yeter..
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Volkan'dan Dirar'a küfür iddiası!
Toplam 23
Yorum
REAL FB Defans oyunculari nasil geri pas verilir, kafayla hangi yöne uzaklastirilir bilmiyor yaaa!!! Volkan da hatali ama defans hepsi de MALLLLLL
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Fenerbahçe Kulübünün acı günü
Toplam 2
Yorum
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