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    06 Şubat 2018, Salı
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    Bu son şans

    Bu son şans

    Şanssızlıklarını kırmak ve şampiyonluktan söz edebilmek için ’i mutlaka yenmeleri gerektiğini savunan F.Bahçe’nin hocası, “Mağlup olursak, işimiz artık mucizelere kalır” dedi...

    'nin pazar günü deplasmanda oynayacağı Medipol Başakşehir maçı hayati önem taşıyor. Karşılaşmaya "olmak ya da olmamak" gözüyle bakılıyor. Teknik direktör Aykut Kocaman, bu maçla ilgili düşüncelerini ise kurmaylarıyla paylaştı, "Sezonun belki de en önemli maçı" yorumunu yaptı.

    KAZANMAYA MECBURUZ
    Şanssızlıklarını kırmak ve şampiyonluktan söz edebilmek için pazar günü sahadan galip ayrılmak zorunda olduklarını belirten tecrübeli çalıştırıcı, "Kırılma maçına çıkacağız. Galibiyet bizi kendimize getirir, yarışın güçlü favorisi yapar. Aksi olursa bunun moral bozukluğu ve puan tablosundaki konumun üstesinden gelemeyebiliriz" dedi. Fenerbahçe , Giresunspor'la yarın kupada oynayacağ rövanş maçından sonra tüm enerjisini Başakşehir maçına verecek. Kocaman, rakip analizlerini yardımcılarına hazırlatırken, verilere göre perşembeden itibaren taktik çalışmalar yaptırmaya başlayacak.

    GIULIANO MÜJDESi
    'ye nihayet iyi haber... maçında omzu çıkıp son iki maçı kaçıran Giuliano, tamamen iyileşti. Sambacı dünkü çalışmada yer alırken, Neto ve Şener de sakatlıklarını atlatıp antrenmanda yer aldı. Bir günlük iznin ardından kupa maçının hazırlıklarına başlayan sarı-lacivertli futbolcular pas çalıştı, ardından çift kale oynadı.

    Emre BOL
    1. 06 Şubat 2018, Salı
    2. Güncelleme: 02:21
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