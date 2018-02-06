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    06 Şubat 2018, Salı
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    ‘Bu bir kazaydı’

    ‘Bu bir kazaydı’

    , artık sahalarında kaybetmemeleri gerektiğini söyledi

    Brezilyalı futbolcu, "Sahanın tek hakimiydik, rakibe neredeyse pozisyon da vermemiştik ama 2 kaybettik. Bu bir kazaydı. Taraftarımız yine üzdük, özür dileriz. Puan kaybına tahammülümüz yok. Evimizde ise her maçı kazanmalıyız" şeklinde konuştu.
    1. 06 Şubat 2018, Salı
    2. Güncelleme: 00:00
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