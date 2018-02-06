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    06 Şubat 2018, Salı
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    Boksörler tozunu attı!

    Boksörler tozunu attı!
    Fenerbahçeli sporcular, 'de düzenlenen Genç Erkekler Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası'na 7 madalya ile damga vurdu. 56'da Mizan Akyol, 69'da Yusuf Gökçek ve 75'te Yusuf Özdemir altın madalya kazandı. 49'da Ferhat Uka, 69'da Ali Talip Yıldırım ve 81'de Mahmutcan Çiçek gümüş, 64'te ise Ahmetcan Güçlü bronz elde etti.
    1. 06 Şubat 2018, Salı
    2. Güncelleme: 00:28
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