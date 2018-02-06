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    06 Şubat 2018, Salı
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    ’in orta sahası düştü

    <a href="/index/basaksehir?id=a7207d22-32e8-47be-9b48-841822e65bf0" class="" rel="tag">Başakşehir</a>’in orta sahası düştü
    Süper Lig'de lider durumda bulunan Medipol Başakşehir, 90+2'de yediği golle 'da sadece 2 puanı bırakmadı, 2 de fire verdi. Bu maçta kırmızı gören Emre Belözoğlu, Fenerbahçe'ye karşı forma giyemeyecek. Sakatlanan Mossoro'nun da sarı-lacivertlilere karşı oynamayacağı öğrenildi. Tecrübeli oyuncu en az 2 hafta sahalardan uzak kalacak.
    1. 06 Şubat 2018, Salı
    2. Güncelleme: 23:34
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