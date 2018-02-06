CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    06 Şubat 2018, Salı
    OYUN ENGLISH

    için sevk yolu açık

    Ali Yıldırım için sevk yolu açık

    F.Bahçe evinde 3 puan beklediği mücadelede G.Birliği ile 2-2 berarebe kalmıştı

    Maç sonrası Ümit Özat, "Soyunma odasında nahoş şeyler yaşandı. Ben 6 sene burada oynadım. Şampiyonluk kupası kaldırdım" demişti. Sarı-lacivertli idareci Ali Yıldırım'ın 'ın üzerine yürüdüğü, bunun gözlemci raporlarında yer aldığı iddia edildi.
    1. 06 Şubat 2018, Salı
    2. Güncelleme: 23:32
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Ali Yıldırım için sevk yolu açık haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN