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    05 Şubat 2018, Pazartesi
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    Topal çıkmazı

    Topal çıkmazı

    Tecrübeli oyuncu, Skrtel ve Neto’nun yokluğunda G.Birliği maçında yine stoperde görev yaptı. Sarı-lacivertliler, Vardar ve Trabzon maçından sonra bir kez daha puan kaybetti

    Sakatlıklar 'yi vurmaya devam ediyor. Neto ve Skrtel'in yokluğunda Aykut Kocaman, Mehmet Topal'ı Gençlerbirliği karşısında stoper oynatmak zorunda kaldı. Maç 2-2 berabere biterken Fenerbahçe, Topal'ın stoper oynadığı bir maçı daha galibiyetsiz kapattı. Topal'ın stoper oynadığı maçlarda Kanarya, Vardar'a 2-0 yenilmiş, Trabzon (1-1) ile de berabere kalmıştı. Topal geçen sezon da Monaco maçında stoper oynamış o maçı da 3-1 kaybetmişti. Kocaman ayrıca Josef'i zorunluluktan maçında stoper oynatmış, o maç da 1-1 bitmişti.

    PALETTA FIRSATI KAÇTI
    Mehmet ve Josef'in zorunluluktan stoper oynadığı maçlarda Fener'in kaybettiği puan 6'ya ulaştı. Belki de bu 3 maçta şampiyonluktan uzaklaşıldı. Aslında Kocaman, Trabzon maçından sonra "Forvete değil stopere ihtiyacımız var" demiş, bunun üzerine Gabriel Paletta'ya teklifi götürülmüştü. Arjantinli gelmeye hazırdı ama Neto ve Janssen gönderilemeyince o transfer de yapılamamıştı.

    AVRUPA'NIN ZİRVESİNDE!
    Fenerbahçe yaptığı bireysel hatalarda Avrupa'nın zirvesine oturdu. Gençlerbirliği karşısında Dirar kendi kalesine gol atıp, Mehmet Topal da Milinkovic'in golünün asistini yapınca Fenerbahçe'nin bu sezon ki bireysel hata sayısı 9 oldu. Sarı- lacivertli takım böylece Avrupa'nın 5 büyük liginde sadece en fazla bireysel hata yapan takımı Arsenal'i yakaladı.
    1. 05 Şubat 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:59
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