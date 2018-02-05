Topal çıkmazı
Tecrübeli oyuncu, Skrtel ve Neto’nun yokluğunda G.Birliği maçında yine stoperde görev yaptı. Sarı-lacivertliler, Vardar ve Trabzon maçından sonra bir kez daha puan kaybetti
PALETTA FIRSATI KAÇTI
Mehmet ve Josef'in zorunluluktan stoper oynadığı maçlarda Fener'in kaybettiği puan 6'ya ulaştı. Belki de bu 3 maçta şampiyonluktan uzaklaşıldı. Aslında Kocaman, Trabzon maçından sonra "Forvete değil stopere ihtiyacımız var" demiş, bunun üzerine Gabriel Paletta'ya teklifi götürülmüştü. Arjantinli gelmeye hazırdı ama Neto ve Janssen gönderilemeyince o transfer de yapılamamıştı.
AVRUPA'NIN ZİRVESİNDE!
Fenerbahçe yaptığı bireysel hatalarda Avrupa'nın zirvesine oturdu. Gençlerbirliği karşısında Dirar kendi kalesine gol atıp, Mehmet Topal da Milinkovic'in golünün asistini yapınca Fenerbahçe'nin bu sezon ki bireysel hata sayısı 9 oldu. Sarı- lacivertli takım böylece Avrupa'nın 5 büyük liginde sadece en fazla bireysel hata yapan takımı Arsenal'i yakaladı.
- 05 Şubat 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 01:59
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Albayrak'tan hakem tepkisi
Toplam 9
Yorum
cde albayrak ve cengiz konuşucaklarına proje üretselerdi takımın eniyi topçusu ndiaye satılmaz sol bek yerine hızlı forvet al forvetler ağır çok
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Albayrak'tan hakem tepkisi
Toplam 9
Yorum
boş iş yere göğe sığdıramadınız denayeri orda o hareket yapılırmı serdar denayer ahmet asla GS stoperi olamaz verilen paralara günah
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Albayrak'tan hakem tepkisi
Toplam 9
Yorum
gs gs yenilince suçlu tudor oluyorda,şimdi niçin terim olmuyorda hakemler oluyor beyler.
Topal çıkmazı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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