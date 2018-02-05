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    05 Şubat 2018, Pazartesi
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    Ozan’a af kapıda

    Ozan’a af kapıda
    Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılıp kendisine kulüp bulması istenen Ozan Tufan'a dönüş yolu açıldı. , "Durumunu değerlendireceğiz" deyip bunun işaretini verdi. Yönetimin affedilmesini istediği milli futbolcunun bu hafta içinden itibaren A takımla çalışmalara başlayabileceği öğrenildi. Ancak Kocaman'ın Ozan'ı oynatmak için aceleci davranmayacağı belirtildi.
    1. 05 Şubat 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:09
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