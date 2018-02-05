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    05 Şubat 2018, Pazartesi
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    için skandal iddia!

    <a href="/index/ozan-tufan?id=15c85642-d3ef-4828-9fb7-254f8a23cdb9" class="" rel="tag">Ozan Tufan</a> için skandal iddia!

    'de neden kadro dışı bırakıldığı hakkında net bir açıklama yapılmayan 'la ilgili bomba bir iddia ortaya atıldı!

    Ara transfer döneminde Crystal Palace'a transferi son anda yatan ve kendisine kulüp bulamayan , kadro dışı bırakıldığı için Dereağzı Tesisleri'nde idmanlara tek başına devam ediyor.

    'ın kendisini affedip Samandıra'ya çağırmasını bekleyen genç oyuncunun neden kadro dışı kaldığı sır gibi saklanırken; Ozan'ın soyunma odasında ve takım içerisindeki görüşmeleri medyaya sızdırdığı öne sürüldü.

    'ın henüz bu konuda açıklama yapmaması da bu iddiaları güçlendiriyor.

    Antrenör Hasan Özdemir yönetiminde çalışmalarını sürdüren bu sezon ile 14 resmi maça çıktı, 3 gol atıp 2 de asist yaptı.

    1. 05 Şubat 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 11:57
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