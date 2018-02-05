Ara transfer döneminde Crystal Palace'a transferi son anda yatan ve kendisine kulüp bulamayan Ozan Tufan, kadro dışı bırakıldığı için Dereağzı Tesisleri'nde idmanlara tek başına devam ediyor.



Aykut Kocaman'ın kendisini affedip Samandıra'ya çağırmasını bekleyen genç oyuncunun neden kadro dışı kaldığı sır gibi saklanırken; Ozan'ın soyunma odasında ve takım içerisindeki görüşmeleri medyaya sızdırdığı öne sürüldü.



Aykut Kocaman'ın henüz bu konuda açıklama yapmaması da bu iddiaları güçlendiriyor.



Antrenör Hasan Özdemir yönetiminde çalışmalarını sürdüren Ozan Tufan bu sezon Fenerbahçe ile 14 resmi maça çıktı, 3 gol atıp 2 de asist yaptı.