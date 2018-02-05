Mahmut Uslu'dan flaş sözler!
Fenerbahçeli yönetici Mahmut Uslu, Faruk Ilgaz Tesisleri'ndeki bir organizasyonda çarpıcı açıklamalar yaptı. Uslu'nun bu açıklamalarının bir bölümü başkan adaylarından Ali Koç'a gönderme olarak yorumlandı.
Mahmut Uslu'nun, Fenerbahçe takımının ligdeki durumu ve başkanlık seçimi hakkında söylediği sözler salonda alkış aldı. Uslu'nun görüntüleri sosyal medyada yayılınca Fenerbahçeli taraftarların bir bölümü bu ifadelerin Ali Koç'a gönderme olduğu yorumunu yaptı ve Uslu'ya tepki gösterdi.
Uslu'nun 'Yetiştirme taraftarlar başkan seçemez' sözlerine Fenerbahçeli taraftarlar sosyal medyada #yetiştirmetaraftarım başlığı altında yanıt verdi. #yetiştirmetaraftarım etiketi Twitter'da kısa süre içerisinde gündemde ilk sıraya yerleşti.
İşte Mahmut Uslu'nun yaptığı açıklamalar:
"Fenerbahçe doğru yolda. Amatör şubeler dahil olmak üzere hiçbir sporcusuna borcu olmayan tek kulüp biziz."
"Fenerbahçe'ye karşı 3 Temmuz operasyonu devam ediyor. Aykut Kocaman basın toplantısında 'Körler sağırlar birbirlerini ağırlar' dedi. Ben öyle demiyorum. Uyanıklar göre göre Fenerbahçe'ye 3 Temmuz'un devamını yapıyorlar."
"Ne oldu Trabzon'da, Rize deplasmanı dönüşünde kurşun yedik. Ne oldu bir şey var mı? Suçlu yakalanıyor mu? Bütün yabancılar gitti. Kuyt gibi önemli bir oyuncumuz hala oynuyor biliyorsunuz."
"Fenerbahçe'de kongre zamanında yapılır. Fenerbahçe Başkanını kongre üyeleri seçer. Yetiştirme taraftarlar değil. "
- 05 Şubat 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 02:24
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Albayrak'tan hakem tepkisi
Toplam 9
Yorum
cde albayrak ve cengiz konuşucaklarına proje üretselerdi takımın eniyi topçusu ndiaye satılmaz sol bek yerine hızlı forvet al forvetler ağır çok
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Albayrak'tan hakem tepkisi
Toplam 9
Yorum
boş iş yere göğe sığdıramadınız denayeri orda o hareket yapılırmı serdar denayer ahmet asla GS stoperi olamaz verilen paralara günah
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Albayrak'tan hakem tepkisi
Toplam 9
Yorum
gs gs yenilince suçlu tudor oluyorda,şimdi niçin terim olmuyorda hakemler oluyor beyler.
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