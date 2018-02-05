Komik duruma düşer
Ali Şen, Kocaman’ın oyun sistemini eleştirdi: Yenilik getiriyorum diyor, Hasan Ali’yi orta sahada oynatıyor. Antrenörler işine fantezi katmamalı, komik duruma düşerler
Valbuena, hocayı yine haklı çıkardı
Fenerbahçe, Valbuena'nın sonradan oyuna girdiği bu 6 maçın 5'ini kazandı, 1'inde berabere kaldı. Fransız yıldızın ilk 11'de başladığı 13 karşılaşmada ise sarı-lacivertliler 4 galibiyet, 7 beraberlik, 2 de yenilgi aldı. Kanarya, G.Birliği maçında 4 top kaybı yapan Valbuena'nın ilk 11'de başladığı son 5 maçı da berabere bitirdi.
20 yıl önce olsa belki oynardı
Ali Şen, Valbuena için ise şu yorumu yaptı: "Takım oyuncusu değil. Ben olsam Valbuena'yı transfer etmezdim. Valbuena 20 yıl önceki Fenerbahçe'de oynardı. Eskiden 6 kilometre isteniyordu, yeni futbolda 12 kilometre koşan oyuncu isteniyor. Aykut Kocaman, doğru yapıyor.
- 05 Şubat 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 01:03
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Albayrak'tan hakem tepkisi
Toplam 9
Yorum
cde albayrak ve cengiz konuşucaklarına proje üretselerdi takımın eniyi topçusu ndiaye satılmaz sol bek yerine hızlı forvet al forvetler ağır çok
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Albayrak'tan hakem tepkisi
Toplam 9
Yorum
boş iş yere göğe sığdıramadınız denayeri orda o hareket yapılırmı serdar denayer ahmet asla GS stoperi olamaz verilen paralara günah
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Albayrak'tan hakem tepkisi
Toplam 9
Yorum
gs gs yenilince suçlu tudor oluyorda,şimdi niçin terim olmuyorda hakemler oluyor beyler.
Komik duruma düşer haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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