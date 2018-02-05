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    05 Şubat 2018, Pazartesi
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    Komik duruma düşer

    Komik duruma düşer

    , Kocaman’ın oyun sistemini eleştirdi: Yenilik getiriyorum diyor, Hasan Ali’yi orta sahada oynatıyor. Antrenörler işine fantezi katmamalı, komik duruma düşerler

    'nin eski başkanı Ali Şen, A Spor'da konuk olduğu 'Yaşasın Hafta Sonu' programında Aykut Kocaman'ı eleştirdi. Şen, "Kocaman'ın yorumcuların bile anlamakta zorluk çektiği bir oyun sistemi var. 'Bir yenilik getiriyorum' diyor. Trabzonspor maçında Hasan Ali'yi orta sahada oynattı. O maçta Trabzonspor kötü oynadı. Eski Trabzonspor dolsaydı, Hasan Ali çok sırıtırdı. Antrenörler işine kesinlikle fantezi katmamalı. Orta sıra takımlarında olur, büyük takımlarda yaparlarsa komik duruma düşerler" dedi.

    Valbuena, hocayı yine haklı çıkardı
    Fenerbahçe, Valbuena'nın sonradan oyuna girdiği bu 6 maçın 5'ini kazandı, 1'inde berabere kaldı. Fransız yıldızın ilk 11'de başladığı 13 karşılaşmada ise sarı-lacivertliler 4 galibiyet, 7 beraberlik, 2 de yenilgi aldı. Kanarya, G.Birliği maçında 4 top kaybı yapan Valbuena'nın ilk 11'de başladığı son 5 maçı da berabere bitirdi.

    20 yıl önce olsa belki oynardı
    , Valbuena için ise şu yorumu yaptı: "Takım oyuncusu değil. Ben olsam Valbuena'yı transfer etmezdim. Valbuena 20 yıl önceki Fenerbahçe'de oynardı. Eskiden 6 kilometre isteniyordu, yeni futbolda 12 kilometre koşan oyuncu isteniyor. , doğru yapıyor.
    1. 05 Şubat 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:03
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