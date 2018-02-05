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    05 Şubat 2018, Pazartesi
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    İşte Fenerbahçe'nin hata kronolojisi

    İşte Fenerbahçe'nin hata kronolojisi

    Sarı-lacivertliler bu sezon yapılan bireysel hatalar yüzünden 12 puan kaybetti.

    1. 05 Şubat 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:55
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