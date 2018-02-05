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    05 Şubat 2018, Pazartesi
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    İki iyi haber

    İki iyi haber
    'nin sakatları Janssen, Giuliano, Skrtel ve Mehmet Ekici'den umut yok. Neto ve Şener'in ise oynama ihtimalleri yüksel. Aykut Kocaman, sağlık heyetinin onay vermesi halinde iki futbolcuyu da çarşamba günü kupada Giresun'a karşı oynatabilir.
    1. 05 Şubat 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:54
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