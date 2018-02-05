Fenerbahçe'ye hakaret eden başkana 1 yıl ceza!
Euroleague Disiplin Kurulu, Panathinaikos Başkanı Giannakopulos'a Fenerbahçe'ye hakaretten dolayı 1 yıl men cezaası verdi.
Panathinaikos Kulübü Başkanı Dimitris Giannakopoulos, Fenerbahçe'ye ve Fenerbahçelilere ettiği hakaretlerden dolayı 12 ay men cezası aldı.
Kişisel Instagram hesabında hakaret içeren paylaşımlar nedeniyle hakkında soruşturma açılan Giannakopoulos'a EuroLeague Disiplin Kurulu tarafından 1 yıl ceza verildi.
Panathinaikos kulübü sahibi Dimitris Giannakopoulos'un basketbol sporuna zarar veren hareketleri ve açıklamaları gerekçesiyle Türkish Airlines EuroLeague Basketball şampiyonasındaki maçların oynandığı salonlara 12 ay süreyle giremeyeceği duyuruldu.
- 05 Şubat 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 19:38
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Fenerbahçe'den TFF'ye çağrı
Toplam 4
Yorum
Fbli yav yeter be sürekli mağdur edebiyatı.Yeteneksiz Dirarla Mehmet Topalın skor üretemeyen soldadonun hiç hatası yok hep hakemler istifa edin
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Komik duruma düşer
Toplam 6
Yorum
DURMUŞ YILDIRIM KEŞKE HERKES SAHADA VALBUENA KADAR TOP ALMA İSTEME HEVESİ OLSA OAN TAKIM BİR BAŞKA OYNAR HİÇ BİRİSİ RİSK ALMIYOR VE İKİLİ MÜCADELEN KAÇIYOR
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Galatasaraylı futbolcu Nagatomo baba oldu
Toplam 1
Yorum
öğretici inşallah bu da beşik sallıyorum uyuyamıyorum demez !
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