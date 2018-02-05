CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    05 Şubat 2018, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    'ye hakaret eden başkana 1 yıl ceza!

    <a href="/index/fenerbahce?id=9316178f-018b-4b4e-b0de-2d6a0a877665" class="" rel="tag">Fenerbahçe</a>'ye hakaret eden başkana 1 yıl ceza!

    Euroleague Disiplin Kurulu, Panathinaikos Başkanı Giannakopulos'a 'ye hakaretten dolayı 1 yıl men cezaası verdi.

    Panathinaikos Kulübü Başkanı Dimitris Giannakopoulos, Fenerbahçe'ye ve Fenerbahçelilere ettiği hakaretlerden dolayı 12 ay men cezası aldı.

    Kişisel Instagram hesabında hakaret içeren paylaşımlar nedeniyle hakkında soruşturma açılan Giannakopoulos'a EuroLeague Disiplin Kurulu tarafından 1 yıl ceza verildi.

    Panathinaikos kulübü sahibi Dimitris Giannakopoulos'un basketbol sporuna zarar veren hareketleri ve açıklamaları gerekçesiyle Türkish Airlines EuroLeague Basketball şampiyonasındaki maçların oynandığı salonlara 12 ay süreyle giremeyeceği duyuruldu.

    1. 05 Şubat 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 19:38
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    'ye hakaret eden başkana 1 yıl ceza! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN