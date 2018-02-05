Fenerbahçe'ye büyük müjde!
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde 7 Şubat Çarşamba günü Spor Toto 1. Lig ekibi Akın Çorap Giresunspor'la oynayacağı rövanş maçının hazırlıklarına başladı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetimindeki antrenmana futbolcuların pas ve pres çalışmasıyla başladığı belirtildi. Antrenmanın dar alanda yapılan çift kale maçla sona erdiği kaydedildi.
Fenerbahçe, bu karşılaşmanın hazırlıklarını yarın tesislerinde yapacağı antrenmanla tamamlayacak.
GIULIANO ÇALIŞMAYA KATILDI
Öte yandan sakatlığı geçen Brezilyalı oyuncu Giuliano takımla antrenmanlara başladı.
- 05 Şubat 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 19:05
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Fenerbahçe'den TFF'ye çağrı
Toplam 4
Yorum
Fbli yav yeter be sürekli mağdur edebiyatı.Yeteneksiz Dirarla Mehmet Topalın skor üretemeyen soldadonun hiç hatası yok hep hakemler istifa edin
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Komik duruma düşer
Toplam 6
Yorum
DURMUŞ YILDIRIM KEŞKE HERKES SAHADA VALBUENA KADAR TOP ALMA İSTEME HEVESİ OLSA OAN TAKIM BİR BAŞKA OYNAR HİÇ BİRİSİ RİSK ALMIYOR VE İKİLİ MÜCADELEN KAÇIYOR
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Galatasaraylı futbolcu Nagatomo baba oldu
Toplam 1
Yorum
öğretici inşallah bu da beşik sallıyorum uyuyamıyorum demez !
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