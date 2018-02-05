Fenerbahçe'nin kabusu: Bireysel hatalar

Fenerbahçe bu sezon canı bireysel hatalardan en çok yanan takım oldu.

Spor Toto Süper Lig 2017-18 sezonunun başından bu yana oynadığı mücadelelerde sarı lacivertli ekip 7 maçta yapılan bireysel hatalar sonrası toplamda 15 puan kaybetti.