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    05 Şubat 2018, Pazartesi
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    Fenerbahçe'de flaş kararı

    Fenerbahçe'de flaş Ozan Tufan kararı

    Fenerbahçe'de kadro dışı kalan ve devre arasında İngiltere'ye transfer olması gündeme gelen , TFF'ye verilen listede yer aldı.

    Fenerbahçe'de kadroya girip girmeyeceği tartışılan , kulübün TFF'ye verdiği isim listesinde yer aldı. 'nun resmi internet sitesinden yayınlanan listede, Fenerbahçe 28 oyuncu ismi bildirirken, Ozan Tufan da bu isimler arasında yer aldı.

    1. 05 Şubat 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 19:27
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