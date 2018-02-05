F.Bahçe'de flaş Ozan Tufan kararı
Fenerbahçe'de kadro dışı kalan ve devre arasında İngiltere'ye transfer olması gündeme gelen Ozan Tufan, TFF'ye verilen listede yer aldı.
- 05 Şubat 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 17:46
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Albayrak'tan hakem tepkisi
Toplam 51
Yorum
Murat Bu sene hakemler inanılmaz formsuz. Konyaspor'un Trabzon ve Başakşehir maçlarını statta izledim hakemler maçı resmen katlettiler.
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Albayrak'tan hakem tepkisi
Toplam 51
Yorum
... Ne yapsın adam. Tepki vermedikçe, sustukça daha çok üstüne geliyorlar.
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Bursaspor'dan o eleştirilere cevap!
Toplam 1
Yorum
fanatik bir futbolcu eksik alın çimleri yapın patates tarlası gibi
F.Bahçe'de flaş Ozan Tufan kararı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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