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    05 Şubat 2018, Pazartesi
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    Ekici 4’üncü kez sakatlandı

    Ekici 4’üncü kez sakatlandı
    SARI-lacivertli ekipte üç kez aynı yerinden sakatlanıp aylarca top oynayamayan 'nin Gençlerbirliği maçında oynaması bekleniyordu ancak bu gerçekleşmedi. Oyuncunun bu kez farklı bir kas grubundan sakatlandığı, takıma katılmasının daha da uzayacağı belirlendi
    1. 05 Şubat 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:10
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