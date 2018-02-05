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    05 Şubat 2018, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    2.1 milyon € çöpe gitti

    2.1 milyon € çöpe gitti

    F.Bahçe'de uzun süredir sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Mehmet Ekici, Trabzonspor karşısında iki ay sonra yedek kulübesinde yer almıştı.

    1. 05 Şubat 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 11:04
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