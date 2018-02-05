2.1 milyon € çöpe gitti
F.Bahçe'de uzun süredir sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Mehmet Ekici, Trabzonspor karşısında iki ay sonra yedek kulübesinde yer almıştı.
- 05 Şubat 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 11:04
-
Büyü bozuldu mu!
Toplam 7
Yorum
Aslan BÜYÜ FILAN NEDIR KALEDE DEFOLU MUSLERA KANATTA KOSAMIYAN TEK NESEF YASIN 10NUMARA FEGHOULI OLURSA SIVASDA IYI OLUNCA SONUC ORTADA
-
Orkan Çınar 90+3'te direğe takıldı! Gözyaşları...
Toplam 6
Yorum
okan heyecandan gereğinden sert vurdu son dakika olur böyle şeyler
-
1 numaralı kriz
Toplam 5
Yorum
Aslan CEPHEDEN GELENLERDE IYI AMA YANDAN GELEN SERT ORTALARDA REZALET VASAT FILAN DEGIL DEFOLU KÖTÜ KALECI BIZE MONDRAGON GIBI KALECI LAZIM
2.1 milyon € çöpe gitti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.