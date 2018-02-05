11 oyuncu şut denedi

Fenerbahçe, 2 puan kaybetmesine rağmen Gençlerbirliği karşısında ofansif anlamda iyi bir maç çıkardı. Bunlardan biri de şut istatistiğiydi. 14 oyuncudan 11'i kaleyi yokladı. En çok şutu Alper (5) çekti; sadece Volkan, Eljif ve Aatıf kaleyi yönelmedi