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    05 Şubat 2018, Pazartesi
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    11 oyuncu şut denedi

    11 oyuncu şut denedi
    Fenerbahçe, 2 puan kaybetmesine rağmen Gençlerbirliği karşısında ofansif anlamda iyi bir maç çıkardı. Bunlardan biri de şut istatistiğiydi. 14 oyuncudan 11'i kaleyi yokladı. En çok şutu Alper (5) çekti; sadece Volkan, Eljif ve Aatıf kaleyi yönelmedi
    1. 05 Şubat 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:57
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