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    04 Şubat 2018, Pazar
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    Volkan'dan 'a küfür iddiası!

    Volkan'dan Dirar'a küfür iddiası!

    'nin tecrübeli kalecisi 'in, G.Birliği maçında kendi kalesine gol atan 'a "Mal ... ya" dediği iddia edildi.

    Ligde 20. hafta mücadelesinde 'ni konuk eden sarı-lacivertliler, sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrılırken zirve takibinde önemli bir puan kaybı yaşadı.

    Maçın 45. dakikasında ceza sahasına doğru açılan ortaya müdahale eden , 'in kalesini boşalttığını görmeyince top ağlarla buluştu.



    Bu pozisyonun ardından Volkan Demirel'in kalesine geçerken "Mal a.. ya" şeklinde küfür ettiği iddia edildi.

    beIN Sports görüntülerine yansıyan bu anlar sosyal medyada gecenin konusu oldu.


    *Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.

    1. 04 Şubat 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 11:29
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