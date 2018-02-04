Volkan'dan Dirar'a küfür iddiası!
Fenerbahçe'nin tecrübeli kalecisi Volkan Demirel'in, G.Birliği maçında kendi kalesine gol atan Dirar'a "Mal ... ya" dediği iddia edildi.
Ligde 20. hafta mücadelesinde Gençlerbirliği'ni konuk eden sarı-lacivertliler, sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrılırken zirve takibinde önemli bir puan kaybı yaşadı.
Maçın 45. dakikasında Fenerbahçe ceza sahasına doğru açılan ortaya müdahale eden Dirar, Volkan Demirel'in kalesini boşalttığını görmeyince top ağlarla buluştu.
Bu pozisyonun ardından Volkan Demirel'in kalesine geçerken "Mal a.. ya" şeklinde küfür ettiği iddia edildi.
beIN Sports görüntülerine yansıyan bu anlar sosyal medyada gecenin konusu oldu.
*Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.
- 04 Şubat 2018, Pazar
- Güncelleme: 11:29
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Kocaman'dan Ozan Tufan sinyali
Toplam 9
Yorum
rte hoca 3 tane önlibero oynatılmazı.1 tane yeter.bilmiyorsan istita et.3-5-2 oynatmadıkça gol üretemezsin.bide bekliyorsun rakip gol atsın diye
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Volkan'dan Dirar'a küfür iddiası!
Toplam 3
Yorum
bjk hata dirarın değil senin hatan volkan..
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Yaşlanıyorlar!
Toplam 7
Yorum
ihtiyar futbolcu lazım mı geleyim mi :D ihtiyarlar heyeti beşiktaş :D çöküş time
Volkan'dan Dirar'a küfür iddiası! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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