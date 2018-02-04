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    04 Şubat 2018, Pazar
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    Valbuena 11 başladı

    Valbuena 11 başladı
    KANARYA'DA yedek kalması eleştirilen dünkü karşılaşmasında ilk 11'deydi. Fransız futbolcu, 'de 2018 yılında ilk kez maça as kadroda başladı. Tecrübeli oyuncuya mücadele öncesi tribünlerden büyük destek vardı. 33 yaşındaki yıldız, Dirar'ın kaydettiği golün asistini yaparak yine skore etki etti. Zaman zaman ayağında topu fazla tutup, kaybetmesi teknik direktör 'ı kızdırdı.
    1. 04 Şubat 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 23:09
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