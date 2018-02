Ümit Özat'tan Şenol Güneş'e yanıt

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat, 2-2 sona eren Fenerbahçe karşılaşması sonrasında konuştu. Kendisine gösterilen tepkilerin yanlış olduğunu söyleyen Özat, "Ben burada alnımın teriyle 3 kupa kaldırdım" ifadelerini kullandı.



Fenerbahçe ile deplasmanda 2-2 berabere kalan Gençlerbirliği'nde Teknik Direktör Ümit Özat, karşılaşma sonrasında düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı. Karşılaşmanın çok güzel geçtiğini söyleyen Ümit Özat, "İlk 20 dakika istediğimiz gibi başlamadı. Alper'in maçın başında ayağında problem vardı. Sonrasında işler istediğimiz gibi gitti. Biraz daha pas yapsak daha farklı olurdu. İkinci yarıda oyun 1-1 başlamış gibi oldu ama oyuncularım pes etmedi. Her futbolcumu kutluyorum. Ben Fenerbahçe'de 6 sene futbol oynadım, kaptanlık yaptım, birisi de 100. Yıl kaptanlığı. 100. Yıl, 100 yılda bir geliyor. Her ne kadar koridorlarda resmimiz fazla olmasa da 3 tane kupa kaldırdım. Bunu da alnımın teriyle kazandım. İşler kötü gittiği zaman maç içinde birilerinin tepki koyması hoş değil. Karşıdaki insanlar büyüklerimiz ama hoş değil. Bazen öyle durumlar oluyor ki, sessiz kalsak, ekmek yediğiniz yere farklı davranıyor diyorlar. Sessiz kalmasak, buranın ekmeğini yedin diyorlar. Ekmek yedik ama karşılığını da verdik. Aykut Abi maçtan sonra tebrik etti. Kendisine bundan sonrası için de başarılar diliyorum" dedi.



Özat ilk yarıda Issah'ı kart görmemesi için oyundan aldığını belirterek, "İlk yarıdaki değişiklikte oyundan çıkartmazsam göz göre göre oyundan atılacaktı. Kartla ilgili bir değişiklikti bu" diye konuştu.



"Bir adam, verdiği 3, 5 ayakkabının lafını yapar mı?"



Ziraat Türkiye Kupası karşılaşması sonrasında Şenol Güneş'le yaşadığı polemikle ilgili konuşan Ümit Özat, "Ben dışarıyla ilgilenmiyorum, dışarısı benimle ilgilenmeyi bırakmıyor. Bu maça gölge düşürmek istemiyorum. Bir adam verdiği 3, 5 ayakkabının lafını yapar mı, misafir takıma hoş geldin demez mi? Büyüklük küçüklükten bahsedenlerin büyüklüğü bu mu? Ben kulübün menfaatleri için cevap veriyorum, kendim için değil. Ben kimim ki Beşiktaş'a laf söyleyebilirim. Bugün arkanda çok taraftar var ama sonrasında işler değişebilir. Beşiktaş 100 yıllık bir çınar. İstanbul'un havası kirli diyen sen değil miydin, şimdi o havayı çok teneffüs etmişsin. Ben bir tek Beşiktaş Teknik Direktörüyle problem yaşıyorum. 100 milyon Euro'luk takımlarla mücadele edenler hakemden şikayet etmemeli. İnönü'ye, Ali Sami Yen'e Saracoğlu'na ve Avni Aker'e giden direkt yenilsin. Lig 14 takımla oynansın. Sen bir adam alıyorsun 20 milyon Euro'ya, benim takımımın tamamı 10 milyon Euro. Ben Serkan Çınar'la 3 maç kaybettim, bir daha benim maçıma gelmesin mi Serkan Çınar. Hakemler etkileniyor bunlardan" ifadelerini kullandı.



"Bugün Beşiktaş'ın başındasın ama yarın o stada rakip olarak gidebilirsin"



Hakemin iyi bir maç yönettiğini söyleyen Ümit Özat, "Berabere kaldığımız için söylemiyorum. Geçen sene 3-2 yenildiğimiz maçta Fırat Aydınus'un elini sıktım koşa koşa gidip. Her babayiğit bu sahada 2 penaltı veremez demiştim. Bugün de hakem bana göre mükemmel maç yönetti. Belli başlı hakemlerimiz var, hakikaten Türk futbolunun önemli isimleri. Çok etki altında kalacak isimler değiller. Diğer hakemlerimiz de etki altında kalmıyor. Ancak onların da insan olduğunu unutmamak lazım. Konuyu dağıtarak sonuca gölge düşürmek istemiyorum. Benim işim sahada çalışmak. Ama iş lafa gelirse, benimle de kimse laf yarışında olamaz. Bu zat bazı laflar etmiş. Büyüklük verdiğin 3 tane ayakkabının lafını yapmak mı? Beşiktaş-Gençlerbirliği maçında hakemin verdiği karara, Fenerbahçe maçında bunu veriyorsun demek mi büyüklük? Kolunun arasında kitap taşımakla büyüklük olmaz. Büyüklük kalpten gelir beyinden gelmez. Bugün oradasın, oranın gücüyle bunları konuşursun ama yarın o stada rakip olarak gidebilirsin. İstanbul'un havasını çok teneffüs etmişsin, herkesi geride bırakmışsın. Benim tek mücadelem var, rahmetli başkanımızın adının verildiği sezonda şu işi bitirmek" dedi.



"Fenerbahçe'nin savunması çok güçlü"



Son olarak rakiple ilgili konuşan Özat, "Bire bir bazı tartışmalar oldu. İlk yarının hakkına bakılırsa oyunun hakkı Fenerbahçe'nindi. 2 de topları direkten döndü. Fenerbahçe'nin takım savunmasını aşabilmek atomu parçalamaktan zor. Aykut Hoca büyük iş yapmış. Belki gol atmakta zorlanıyorlar ama uzun vadede başarı getireceğine inanıyorum ben bunun" diyerek sözlerini tamamladı.