Gürkan Kubilay: Be kez hak etmediler

Valbuena'nın nihayet ilk 11 başladığı maça, G.Birliği çok koşarak başladı. Çabuk adamları ile kontra arıyorlardı.

G.Birliği , F.Bahçe'yi kendi alanında karşılayınca, F.Bahçe de yana pasları kullandı başlarda. H.Ali-Soldado-direk üçlüsü ilk gol sinyali idi. Ama sonra bir 10 dakika, duran toplar dışında etkisiz kaldı takım.

Topla dripling yapan adamların G.Birliği'ni zorlayacağı aşikardı oysa. Ama, bunu anlamsız yerde deneyen Valbuena, kaptırdığı toplaTrabzon maçından sonra 2. kez sıkıntı yarattı kalesinde. Doğru yapan Alper ise bir faul kazandırdı, bir de direk sevdasını arttırdı, şutuyla.