Spor yazarlarından F.Bahçe yorumu
Gürkan Kubilay: Be kez hak etmediler
Valbuena'nın nihayet ilk 11 başladığı maça, G.Birliği çok koşarak başladı. Çabuk adamları ile kontra arıyorlardı.
G.Birliği , F.Bahçe'yi kendi alanında karşılayınca, F.Bahçe de yana pasları kullandı başlarda. H.Ali-Soldado-direk üçlüsü ilk gol sinyali idi. Ama sonra bir 10 dakika, duran toplar dışında etkisiz kaldı takım.
Topla dripling yapan adamların G.Birliği'ni zorlayacağı aşikardı oysa. Ama, bunu anlamsız yerde deneyen Valbuena, kaptırdığı toplaTrabzon maçından sonra 2. kez sıkıntı yarattı kalesinde. Doğru yapan Alper ise bir faul kazandırdı, bir de direk sevdasını arttırdı, şutuyla.
- 04 Şubat 2018, Pazar
- Güncelleme: 08:04
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Aykut Kocaman'dan hakem isyanı
Toplam 26
Yorum
yuru Ne oldu Mr. Kocaman, hakem butcenizmi bitti.
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Aykut Kocaman'dan hakem isyanı
Toplam 26
Yorum
1903 hakemler kollamayınca sonuç belli niye zorunuza gidiyo bu kadarsınız işte gücünüz bu kadar
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Ozan Tufan’a son talip Salzburg
Toplam 1
Yorum
bjkli Spor basınına göre Ozan'a da Avrupa da talip olmayan klüp kalmadı ama halen Fb'de ilginç. Bugün yarın banko oynamaya baslar takımda.
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