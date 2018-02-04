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HEPSİ
    04 Şubat 2018, Pazar
    OYUN ENGLISH

    istekliydi

    Soldado istekliydi
    Formasını Fernadao'ya kaptıran , karşılaşmasına ilk 11'de başladı. İstekli bir futbol ortaya koyan ve 7'de ceza sahası sağ çaprazından yaptığı vuruşta direğe takılan İspanyol golcü, 63'te yerini Fernandao'ya bıraktı.
    1. 04 Şubat 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 23:03
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