Fenerbahçe'nin yıldızı Dirar, dünkü performansıyla fark yaratırken, Beşiktaşlı Negredo ile zirveye çıktı! Dirar, İspanyol golcünün önceki gün Bursa maçındaki performansı gibi hem ağlarını havalandırdı, hem asist yaptı, hem de gol attı. Bu ikili, 2014-15'ten bu yana bunları yapan ilk futbolcular oldu.