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    04 Şubat 2018, Pazar
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    meydan okudu!

    <a href="/index/mete-kalkavan?id=f13cbfa9-21ac-4ef9-8231-f24c5c525b8a" class="" rel="tag">Mete Kalkavan</a> meydan okudu!

    “Hakem, maça net bir şekilde damga vurdu. Bu beden dilinden de belliydi. Giresun maçındaki hakemin intikamını alıyor gibiydi!”

    'nin hocası , karşısında hemen hemen her şeyi doğru yaptıklarını ancak galip gelemediklerini söylerken hakem 'ın yönetimini eleştirdi. Maçın kritiğini yapan Kocaman, "Maçın başında 2 topumuz direkten döndü. Yerleşim hatasından kaynaklanan bir duran topta golü yine kalemizde gördük. İkinci yarı golle başladık. Alper çok güzel bir gol attı. Ondan sonraki ritim de iyiydi. Her şey çok normal giderken olmayan bir faulün ardından golü yedik. Kaçınılmaz bir son oldu" dedi. Tecrübeli çalıştırıcı, hakemlerle ilgili daha önce yaptıkların arkasında olduğunu söyleyerek, 'ın maçın sonucunu etkilediğini ileri sürdü. Kocaman şöyle devam etti: "Bu senenin klasiklerinden birisi de hakem hataları... Bu sene kaçıncı oldu? Tekrarlamaktan bıktım artık. Mete Kalkavan'ın çok net beden dilinden anlaşılıyordu. Giresun maçındaki hakemin intikamını alıyor gibiydi. Bir meydan okumaya gibiydi. Bunu yapsınlar zaten ama aynı davranışları diğer yerlerde de yapsınlar. Bugünkü (Dünkü) maça net bir şekilde damga vurdu. Maçı belli bir yerden çevirebiliyorlar. İkinci golde olmayan bir faulle golü gördük. Çok değerli 2 puan yitirdik. Çok kolay değil. Gücümüzden dolayı değil. Sahada başaracak gücümüz var. "Şampiyon olamayız" derken güçsüz olduğumuzu kast etmedim. Başka nedenlerden dolayı söyledim. Bugün de aynı şeyleri söylüyorum."

    1. 04 Şubat 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 01:29
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