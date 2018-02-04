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    04 Şubat 2018, Pazar
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    özür diledi

    Mehmet Topal özür diledi
    Karşılaşmanın 69. dakikasında kritik bir hataya imza atan , maçın ardından büyük üzüntü yaşadı. Soyunma odasında gözyaşlarını tutamayan tecrübeli futbolcuyu takım arkadaşlarının teselli ettiği öğrenildi. Fenerbahçeli oyuncunun, "Yaptığım hata nedeniyle hepinizden özür diliyorum" dediği öğrenildi.
    1. 04 Şubat 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 23:34
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