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    04 Şubat 2018, Pazar
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    Maça ilgi azdı

    Maça ilgi azdı
    Son haftalarda tribünleri doldurmaya başlayan sarı-lacivertli taraftarlar dünkü maça beklenen ilgiyi göstermedi. Takımına destek vermek için 'deki yerini alan yaklaşık 25 bin biletli seyirci geriye düşmelerine rağmen, durmaksızın tezahüratta bulundu. İkinci yarını başında öne geçtikten sonra, yaşanılan puan kaybı sonrasında büyük üzüntü yaşadılar.
    1. 04 Şubat 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 23:04
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