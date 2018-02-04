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    04 Şubat 2018, Pazar
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    Köybaşı yedekte

    Köybaşı yedekte
    'nin ilk devrenin sonunda yakaladığı 6 maçta 5 galibiyetlik seride sol bekte forma giyen dünkü karşılaşmasında yedek kaldı. Tecrübeli futbolcu kenarda bekledi. Sol bek pozisyonunda sakatlıktan çabuk dönen görev yaptı.
    1. 04 Şubat 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 23:18
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