Kocaman'dan Ozan Tufan sinyali
Gençlerbirliği maçının ardından açıklamalarda bulunan Aykut Kocaman, Ozan Tufan'ın yeniden kadroya girebileceğinin sinyalini verdi.
- 04 Şubat 2018, Pazar
- Güncelleme: 09:59
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
Gençlerbirliği maçının ardından açıklamalarda bulunan Aykut Kocaman, Ozan Tufan'ın yeniden kadroya girebileceğinin sinyalini verdi.
Kocaman'dan Ozan Tufan sinyali haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.