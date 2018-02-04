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    04 Şubat 2018, Pazar
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    Kocaman'dan sinyali

    Kocaman'dan Ozan Tufan sinyali

    Gençlerbirliği maçının ardından açıklamalarda bulunan Aykut Kocaman, Ozan Tufan'ın yeniden kadroya girebileceğinin sinyalini verdi.

    1. 04 Şubat 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 09:59
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